В России запретили продавать табак и вейпы на остановках транспорта

Ранее мы писали, что российский рынок электронных сигарет столкнулся с острым дефицитом и резким ростом цен. Как выяснилось, основная причина — введение уголовной ответственности за оборот немаркированной продукции, вынудившее продавцов массово убирать с витрин товары «серого» импорта.

— Остановки общественного транспорта — это места большого скопления людей. (…) Продажа там вейпов и сигарет приводит к повышению их доступности для граждан, в первую очередь для молодёжи. А также увеличивает риск пассивного курения, что особенно опасно для детей, беременных женщин и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, — отметил председатель ГД Вячеслав Володин в своём аккаунте в МАХ.

Госдума (ГД) на пленарном заседании во втором и третьем чтениях приняла закон о запрете продажи вейпов и табачной продукции на остановках общественного транспорта. Об этом сообщили на сайте нижней палаты парламента.

