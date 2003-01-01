В России запретили продавать землю отдельно от дачи

С 1 сентября 2025 года в России действует новый федеральный закон, который запрещает владельцам садовых участков делить жилые и садовые дома, а также хозяйственные постройки между разными собственниками.

Согласно новым нормам, дом и земельный участок теперь считаются единым имущественным комплексом. Это означает, что отчуждать (например, продавать или дарить) дом отдельно от земли стало невозможно. Также теперь запрещается раздел жилого или садового дома, а также хозпостройки или гаража. Теперь, при попытке продать часть дома отдельно от участка, Росреестр будет отказывать в регистрации такой сделки.

Цель закона — остановить хаотичную застройку в садоводческих товариществах (СНТ и ОНТ), где ранее практиковалось строительство одного большого дома на несколько хозяев с последующим разделом на изолированные части. Это приводило к появлению многоквартирных домов на землях, не предназначенных для таких целей. Запрет также призван предотвратить дробление участков на части меньше минимально допустимого размера, что нарушало градостроительные нормы и делало невозможным дальнейшее строительство.

Запрет касается только земель садоводства (СНТ и ОНТ). Для участков под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) и ЛПХ (личное подсобное хозяйство) действуют другие правила. Также важно, что закон не имеет обратной силы. Это значит, что дома, которые были разделены до 1 сентября 2025 года, сохраняют свой юридический статус.

Регистрировать общую долевую собственность (например, на семью или наследников) на целый дом по-прежнему можно.