В России запретят брать животных на пляжи

Вводятся и другие запреты.

С 1 сентября 2025 года в России вступит в силу новый запрет — посещение пляжей с домашними животными. Исключение сделают только для собак-поводырей. Об этом сообщил юрист Александр Хаминский в разговоре с РИА Новости.

Запрет будет действовать шесть лет — до 1 сентября 2031 года. Он касается не всей береговой линии, а только официальных пляжей. На обычных берегах водоемов выгуливать питомцев по-прежнему можно.

В МЧС объясняют, что животные могут напугать отдыхающих, укусить кого-то или испачкать территорию. Новые правила направлены на соблюдение санитарных норм и безопасности в местах массового отдыха.

Помимо запрета на животных, будут установлены правила поведения на пляже, в частности, в документе прописан запрет на купание в пьяном виде и загрязнение пляжей. Эти меры прописаны в федеральном законе «О безопасности людей на водных объектах», который разрабатывали с 2022 года.