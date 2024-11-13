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В России запретят навязывать допуслуги при покупке билетов

Новости. Экономика
22:00, 17 Ноября 2024
фото: © 4045 / Freepik

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Одобрен законопроект, запрещающий навязывать дополнительные услуги при покупке авиа- и ж/д билетов.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Роспотребнадзора, запрещающий автоматически проставлять согласие пассажира на допуслуги, в том числе по страховке, при покупке авиа- и ж/д билетов. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к комиссии.

Изменения предлагается внести в закон «О защите прав потребителей».

«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующий законопроект», — пояснил источник.

Согласно законопроекту (есть в распоряжении ТАСС), не допускается проставление продавцом (исполнителем, владельцем агрегатора) автоматических отметок о согласии потребителя на приобретение дополнительных товаров или оказание допуслуг, выражение за самого потребителя такого согласия, а также формирование условий, предполагающих изначальное согласие покупателя.

Как говорится в пояснительной записке, решение проблемы навязывания потребителю дополнительных товаров (работ, услуг) за отдельную плату имеет большое общественное и социальное значение, поскольку такие действия хозяйствующих субъектов зачастую основаны «на манипулировании, угрозе применения к потребителю негативных последствий». Речь идет, например, об отказе в заключении договора, неприменении скидки на товар или услугу, взыскании с потребителя убытков или неустойки. Авторы законопроекта указывают на случаи, когда контролируемые лица для максимизации своей прибыли применяют различные преддоговорные практики, «воздействующие на волю потребителя, вследствие чего потребителем заключаются самостоятельные дополнительные договоры на невыгодных для него условиях».

«Так, одной из самых распространенных недобросовестных практик, как показал анализ поступающих в Роспотребнадзор и Банк России обращений потребителей, стала практика, при которой хозяйствующие субъекты при реализации авиабилетов и железнодорожных билетов дистанционным способом (через мобильное приложение или сайт) заведомо проставляют в форме основного договора согласие потребителя на заключение договора добровольного страхования в виде отметки („галочки“), подтверждающей намерение заключить дополнительный договор (автоматическое согласие)», — говорится в пояснительной записке. В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

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