В России запускают нейросеть для поиска потерявшихся домашних животных

Российская компания выпустила первую версию системы распознавания кошек и собак.

Российская компания, разработчик системы распознавания лиц, NtechLab создаст систему для поиска домашних животных. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель NtechLab Александр Томас в кулуарах ЦИПР-2023.

«NtechLab запустит систему поиска потерявшихся домашних животных <…>. Компания выпустила первую версию системы распознавания домашних животных, — кошек и собак — и готовится к ее тестированию в нескольких регионах России. В качестве сценариев обсуждаются бесплатный Telegram-бот, приложение для мобильного телефона и вебсайт. Предполагается, что люди, которые потеряли или нашли животное, смогут загрузить его фотографию, а искусственный интеллект сравнит снимки», — рассказал Томас, добавив, что со временем животных технически можно будет искать и по городским видеокамерам, но сейчас работа сервиса в таком формате не обсуждается.

Также возможно сотрудничество с организациями, которые занимаются поиском пропавших животных.

«Мы наблюдаем достаточно высокую точность распознавания животных некоторых пород, если у нас есть снимок хорошего качества и морда животного крупным планом. В случае с некоторыми питомцами, в том числе черными кошками, над точностью еще предстоит поработать — для искусственного интеллекта они очень похожи», — добавил Томас.