В России запустили «охлаждение» сим-карт для возвращающихся из-за границы

Российские операторы связи «МегаФон» и «Билайн» в тестовом режиме начали ограничивать мобильный интернет на сим-картах россиян, вернувшихся из-за рубежа.
Мера, получившая название «охлаждение», введена Минцифры для борьбы с атаками беспилотников.
Ограничения касаются сим-карт, которые были неактивны более 72 часов и затем подключились к российской сети после международного роумингa. При этом сохраняется возможность звонков и доступа к ключевым сервисам («Госуслуги», банковские приложения, «Яндекс», VK). Мобильный интернет для других целей блокируется, сообщает «РБК» со ссылкой на Минцифры.
Разблокировать доступ можно двумя способами:
— Позвонить в кол-центр оператора
— Пройти проверку с помощью капчи через СМС-ссылку
— Если не предпринять этих действий, доступ к интернету восстановится автоматически через 24 часа.
Нововведение направлено на борьбу с «бесхозными» сим-картами, которые злоумышленники используют для управления БПЛА. Ранее аналогичные меры уже применялись для иностранных сим-карт.
Это не первые случаи ограничения мобильного интернета в целях безопасности — подобные меры применялись в Москве во время майских праздников, в Санкт-Петербурге на ПМЭФ и в Ульяновской области.
Напомним, Совфед одобрил закон о понижении возраста уголовной ответственности за диверсии.