В России запустили продажу билетов в «детские купе»

В купейных вагонах появились места, билеты на которые могут купить только пассажиры с детьми.
С 8 октября 2025 года РЖД начали продажу билетов в специальные купе для пассажиров с детьми. Как сообщили в компании, такие купе появились в купейных вагонах всех поездов дальнего следования.
Приобрести билеты в «детские купе» могут только пассажиры с детьми до 18 лет. В каждом поезде предусмотрено одно или два таких купе. При бронировании билетов детские места отмечены специальной пиктограммой.
Для детей разных возрастов действуют льготные тарифы. Дети до 5 лет ездят бесплатно, если не занимают отдельное место. Для детей от 5 до 9 лет действует детский тариф — 35% от стоимости взрослого билета. Школьники от 10 до 18 лет получают скидку 50% на проезд в поездах дальнего следования.
При покупке льготных билетов и посадке в поезд необходимо подтвердить гражданство РФ ребенка. Для этого нужно предъявить свидетельство о рождении со штампом о гражданстве или паспорт для детей старше 14 лет.
Напомним, ранее Российские железные дороги представили новые вагоны купе с улучшенными условиями для пассажиров.