В России запустят многофункциональный мессенджер «Молния» для взаимодействия с Китаем

Разработчики рассказали, когда состоится запуск приложения.
Российский мессенджер «Молния», ориентированный на развитие международной коммуникации, прежде всего с Китаем, начнёт работу уже в начале 2026 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы.
— Россия и Китай сегодня находятся в новом периоде технологического взаимодействия. И нам необходима цифровая инфраструктура, которая объединяет людей, сервисы и бизнес в одной платформе. Мы создаём удобный, безопасный и современный инструмент, востребованный студентами, предпринимателями, туристами и всеми, кто живёт в международном цифровом пространстве, — приводит агентство слова генерального директора ООО «Молния» Михаила Толпышкина.
На сайте приложения сказано, что пользователи смогут создавать групповые чаты до 10 тысяч участников, совершать звонки и видеоконференции, заказывать товары из Китая, отслеживать личный бюджет и следить за новостной лентой друзей. Разработчиками мессенджера выступили компании Red Soft и Passion.
Курировать работу сервиса будет ООО «Молния», созданное в 2025 году для развития одноимённой экосистемы.
Ранее мы писали, что Роскомнадзор объявил о блокировке приложения SnapChat, а также ввёл ограничительные меры в отношении сервиса для онлайн-звонков FaceTime, которые, по данным правоохранителей, используются для организации терактов и совершения киберпреступлений против россиян.