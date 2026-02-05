В России зафиксировали завозной случай лихорадки чикунгунья

Россиянке, заразившейся тропической лихорадкой чикунгунья, потребовалась госпитализация.
Сегодня, 4 февраля, в России был выявлен завозной случай лихорадки чикунгунья, сообщили на сайте Роспотребнадзора.
— Заболевшая прибыла в Москву после отдыха на Сейшельских островах. Во время отпуска отмечала укусы комаров и не пользовалась репеллентами. После возвращения в страну она была госпитализирована. Положительный результат на наличие вируса чикунгунья был получен с помощью отечественных высокочувствительных тест‑систем Роспотребнадзора, — рассказали там.
При этом в ведомстве отметили, что риск распространения лихорадки на территории России минимален, поскольку вирус передается не напрямую от человека к человеку, а через укусы инфицированных насекомых.
Напомним, последяя вспышка лихорадки чикунгунья произошла в китайской провинции Гуандун. Переносчиками заболевания стали комары вида Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые обитают в странах с тропическим климатом. Среди основных признаков инфицирования — высокая температура тела (до 40 градусов), головная боль, ломота, сыпь и общая усталость.