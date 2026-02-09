В России зарегистрируют вакцину от аллергии

Российские ученые завершают исследование вакцины от аллергии на пыльцу березы.
Во втором квартале 2025 году в России планируется временная регистрация вакцины от аллергии. Об этом РИА Новости сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
— Мы ожидаем временную регистрацию во втором квартале текущего года. Параллельно сейчас завершается набор пациентов для третьей фазы клинических исследований, и после сезона пыления 2026 года мы надеемся уже подать на постоянную регистрацию эту вакцину, — заявила она во время выступления на пресс-конференции «Главное в науках о жизни: от открытий до реализации национальной стратегии», приуроченной ко Дню российской науки.
Ранее специалисты Государственного научного центра «Институт иммунологии» ФМБА России создали рекомбинантную вакцину «Аллергарда» для профилактики аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии.
В октябре 2025 года Минздрав РФ выдал агентству разрешение на проведение третьей фазы ее клинических исследований. В будущем эксперты ФМБА планируют создать вакцину для профилактики и лечения аллергии на пыльцу амброзии.
Напомним также, российская вакцина против ротавирусной инфекции, поражающей в основном детей раннего возраста, завершила этап разработки и готовится к промышленному выпуску.