В России значительно выросли штрафы за навязывание дополнительных услуг

Государственная дума приняла закон, который кратно увеличивает штрафы для бизнеса за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг.

Теперь за такие нарушения можно будет получить штраф до полумиллиона рублей.

Согласно новым нормам, штрафы для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей вырастут с нынешних 2–4 тысяч рублей до 50–150 тысяч рублей. Для юридических лиц наказание станет еще серьезнее: вместо 20–40 тысяч рублей штраф будет составлять 200–500 тысяч рублей.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, этот шаг направлен на защиту прав граждан. По его словам, количество таких нарушений резко выросло: если в 2022 году было зафиксировано 782 случая, то в 2024-м — уже 4132. Чаще всего с навязыванием люди сталкиваются при покупке авиа- и железнодорожных билетов, оформлении банковских продуктов и медицинских услуг.

В законе указано, что продажа любых допуслуг (например, страховки к кредиту или аксессуаров к технике) может осуществляться исключительно с добровольного согласия потребителя.