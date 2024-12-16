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В российские отели разрешат заселяться по разным документам

Новости. Экономика
20:30, 16 Декабря 2024
фото: © Кадр из фильма «Отель Гранд Будапешт»

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В 2025 году появится возможность заселения в отели РФ по загранпаспорту, водительским правам и другим документам, удостоверяющим личность.

Возможность заселения в российские отели по загранпаспорту, водительским правам и военному билету появится в 2025 году. Об этом сообщил журналистам замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. Его слова приводит ТАСС.

«Задачу президент поставил с 1 июля 2025 года сделать возможным заселение по водительским правам, поэтому правительство должно раньше принять изменения в правила предоставления гостиничных услуг, в первом полугодии. По военному билету вышел закон, Госдума его приняла на днях. В следующем году также внесем соответствующие изменения в правила предоставления гостиничных услуг, после чего можно будет заселяться и по водительским правам, и по военному билету, и по загранпаспорту», — сказал он.

В июле 2024 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ при участии исполнительных органов субъектов обеспечить с 1 июля 2025 года возможность заселения россиян в гостиницы при предъявлении водительского удостоверения. Ранее Минэкономразвития РФ предложило разрешить заселение в отели по военному билету, водительским правам и загранпаспорту, а также на основании предоставления таких документов в электронном виде с помощью портала госуслуг.

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