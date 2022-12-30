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В российских поликлиниках установят умные весы

Новости. Общество
20:30, 01 Января 2023
фото: freepik.com

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В российских клиниках с 2025 года появятся умные весы для контроля здоровья пациентов.

Умные медицинские весы для контроля здоровья пациентов появятся в поликлиниках и больницах России с 2025 года, считываемая ими информация будет напрямую передаваться врачам. Об этом РИА Новости рассказал разработчик умных весов, директор ООО «Прототип» Петр Кшнякин.

«Цель нашего проекта — разработка медицинских весов с функцией обмена данными по беспроводным каналам связи, а также обеспечение населения средствами измерений медицинского назначения для дистанционного контроля за состоянием здоровья пациентов… Часть этих изделий будет выдаваться в поликлиниках и больницах по О. С. Пациент сможет проводить измерения, а информация о его здоровье сразу будет передаваться врачу», — сказал Кшнякин.

«Регистрационное удостоверение мы планируем начать получать уже через год — к 2024 году. В этот период мы проведем технические испытания, испытания на электромагнитную совместимость, токсикологические и иные испытания. После получения регистрационного удостоверения Росздравнадзора мы планируем широкомасштабное внедрение. Первые устройства, по нашим оценкам, появятся в медучреждениях уже в 2025 году», — отметил он.

Эксперт пояснил, что устройство поможет наблюдать за здоровьем в первую очередь людей, страдающих хронической сердечной недостаточностью, диабетом, артериальной гипертензией и другими заболеваниями, а также людям, которым надо следить за изменением массы тела, возникновением и изменением отеков.

«Это позволит как проводить превентивные меры, так и своевременно лечить возникающие заболевания или реагировать на ухудшение здоровья людей. Помимо этого, это позволит использовать персонализированный подход в формировании стратегии лечения пациентов на основе их индивидуальных показателей состояния здоровья», — уточнил он.

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