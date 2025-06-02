В российских самолетах появится интернет в ближайшие два года

Также россиянам будет доступен спутниковый интернет.

По данным ТАСС, в российских самолетах можно будет пользоваться интернетом 5G уже в 2027 году. В это же время в стране появится спутниковый интернет.

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев сообщил Первому каналу: «В 2027 году появится интернет спутниковый и в самолетах».

Министр также сообщал, что 272 спутника будут составлять низкоорбитальную спутниковую группировку. Это обеспечит повсеместный доступ к интернету в России.

Напомним, что ранее в Санкт-Петербурге самолет совершил аварийную посадку в районе острова Котлин.