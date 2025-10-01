В российских школах хотят перенести начало уроков на 9 утра

В Госдуме предложили начинать школьные уроки позже, а субботу сделать выходным днем

Депутаты Госдумы из фракции ЛДПР предложили перенести начало уроков в школах на 9:00, а также закрепить пятидневную учебную неделю, сообщает РИА Новости. Соответствующий документ внесут на рассмотрение нижней палаты, его опубликовали на сайте ГД.

— В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, их творческого развития и семейного воспитания законопроектом предлагается закрепить пятидневную учебную (рабочую) неделю и установить время начала учебных занятий не ранее девяти часов утра, — сказано в пояснительной записке.

Перенос начала уроков на 9:00 даст детям возможность высыпаться, а у родителей появится время отвозить их в школу перед работой, считают народные избранники. Одного воскресного дня детям недостаточно для полноценного восстановления.

Ранее в Госдуме предложили отменить домашние задания в школах. Председатель палаты парламента Вячеслав Володин обратил внимание на чрезмерную нагрузку учащихся.