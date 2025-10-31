В российских школах планируют ввести 12-летнее обучение

Для чего это нужно, рассказали в Общественной палате РФ.
Российские школы готовы к переходу на 12-летнее обучение, заявил «РИА Новости» заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
— В большинстве развитых стран 12-летнее школьное образование начинается с шести лет. Наши дети не уступают японским, китайским или европейским. Мы вполне готовы к этому переходу. Вопрос лишь времени — я убеждён, что мы к этому придём, и важно обсудить эту идею без паники, — отметил он.
По мнению собеседника агентства, идея 12-летнего образования уже давно реализуется в нашей стране, так как последний год обучения в детских садах фактически посвящён подготовке к школе — изучению алфавита, чтению и арифметике.
Увеличение продолжительности школьного образования позволит сохранить педагогические кадры и решить проблему нехватки мест в детских садах, считает Гриб.
Ранее депутаты Госдумы предложили ввести «шведский стол» в учебных заведениях. Такое решение, по словам парламентариев, поможет учесть вкусовые предпочтения детей.