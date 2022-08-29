В российских школах запретили использование мобильных телефонов на уроках

В российских школах с этого учебного года в соответствии с новыми санитарными правилами не допускается использование мобильных телефонов на уроках.

Об этом в среду сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на общероссийском родительском собрании, информирует ТАСС.

«Что касается уроков, то в соответствии с новыми санитарными правилами <…> у нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчеркиваю, использовать не допускается. На уроках. Чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий», — сказал он.

Как уточнили в пресс-службе Минпросвещения, речь идет об использовании мобильных телефонов в учебном процессе. То есть их нельзя использовать во время урока вместо компьютера или планшета в связи с тем, что такие гаджеты имеют маленький размер экрана, что провоцирует напряжение органов зрения и нарушение осанки.

По словам министра, использование мобильных телефонов оказывает влияние на здоровье детей. Он также добавил, что родители созвониться со своим ребенком могут во время перемены.

«В школе есть ответственные, если какая-то чрезвычайная ситуация, обязательно родителям позвонят, скажут, есть учитель, классный руководитель, на перемене можно пообщаться со школьниками. Но на уроках в соответствии с санитарными правилами использовать мобильный телефон не допускается», — подчеркнул глава Минпросвещения.

С 1 января 2021 года вступили в силу Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которым «для образовательных целей мобильные средства связи не используются».

Новые санитарные правила устанавливают в том числе требования к образовательному процессу с применением электронных средств обучения. Диагональ интерактивной доски должна составлять не менее 165,1 см. Минимальная диагональ для монитора компьютера или ноутбука — не менее 39,6 см, для планшета — 26,6 см.