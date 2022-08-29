890x80
Реклама
Приняты поправки к закону о рекламе
29.08.2022 15:03
Автомобили, выпущенные в Иране, собираются поставлять в Россию: марки и цены
30.08.2022 22:00
В Финляндии обнаружили радиоактивные изотопы в пробах воздуха
Сегодня 15:10
Начинается разработка нового месторождения в Карелии под эгидой Росатома
Сегодня 13:37

В российских школах запретили использование мобильных телефонов на уроках

Новости. Общество
20:30, 31 Августа 2022
фото: © gpointstudio / freepick

Новости партнеров

В российских школах с этого учебного года в соответствии с новыми санитарными правилами не допускается использование мобильных телефонов на уроках.

Об этом в среду сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на общероссийском родительском собрании, информирует ТАСС.

«Что касается уроков, то в соответствии с новыми санитарными правилами <…> у нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчеркиваю, использовать не допускается. На уроках. Чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий», — сказал он.

Как уточнили в пресс-службе Минпросвещения, речь идет об использовании мобильных телефонов в учебном процессе. То есть их нельзя использовать во время урока вместо компьютера или планшета в связи с тем, что такие гаджеты имеют маленький размер экрана, что провоцирует напряжение органов зрения и нарушение осанки.

По словам министра, использование мобильных телефонов оказывает влияние на здоровье детей. Он также добавил, что родители созвониться со своим ребенком могут во время перемены.

«В школе есть ответственные, если какая-то чрезвычайная ситуация, обязательно родителям позвонят, скажут, есть учитель, классный руководитель, на перемене можно пообщаться со школьниками. Но на уроках в соответствии с санитарными правилами использовать мобильный телефон не допускается», — подчеркнул глава Минпросвещения.

С 1 января 2021 года вступили в силу Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которым «для образовательных целей мобильные средства связи не используются».

Новые санитарные правила устанавливают в том числе требования к образовательному процессу с применением электронных средств обучения. Диагональ интерактивной доски должна составлять не менее 165,1 см. Минимальная диагональ для монитора компьютера или ноутбука — не менее 39,6 см, для планшета — 26,6 см. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.08.2022, 14:45
В последний день лета в Карелии выпадет снег
28.08.2022, 16:26
Жители Карелии делятся фотографиями масштабной ночной грозы (ФОТО и ВИДЕО)
24.08.2022, 08:20
Юные туристы обнаружили в заповедном лесу Карелии «клубнику со сливками» (ФОТО)
27.08.2022, 10:52
Стало известно, когда в Карелию нагрянет холодная осень
26.08.2022, 12:17
Перед 1 сентября трасса «Кола» будет полностью перекрыта
27.08.2022, 22:00
Психолог назвал самые сокровенные тайны супругов друг от друга

Чтиво

18.08.2022 08:00
Без политики
От Цыганской горки до Аллеи Согласия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Многие жители Петрозаводска, возможно, даже не подозревают, какие необычные названия имеют многие общественные территории города.
«Сейчас нужно отстраняться от агрессивных стилей»
17.08.2022 12:37
Спасение забытых технологий
11.08.2022 14:43
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.