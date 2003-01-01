В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест

Министерство науки и высшего образования России сообщило о сокращении платных мест в вузах страны.

Согласно информации на официальном сайте ведомства, число платных мест для ряда направлений подготовки сокращено на 47 тысяч, что составляет 13% от общего числа.

Сокращение коснулось преимущественно негосударственных образовательных учреждений. Среди направлений, где произошло сокращение, — экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью.

Напомним, с 1 сентября 2025 года вступил в силу закон о государственном регулировании платного приема в вузы. Этот закон наделяет правительство полномочиями устанавливать университетам предельное количество коммерческих мест. До 2025 года вузы самостоятельно определяли, какое количество студентов будет учиться за деньги и по каким специальностям. Методика Минобрнауки предусматривает введение госрегулирования в отношении 40 специальностей, в числе которых юридические и экономические направления, а также архитектура и нефтегазовое дело.

Ранее депутаты раскритиковали вузы за то, что они превращают образование в «доходный бизнес». »Университет не должен быть супермаркетом дипломов», — отметил один из авторов законопроекта. По мнению экспертов, теперь и на платных отделениях появится конкурс абитуриентов, а на некоторых направлениях подготовки платный набор может сильно сократиться. Под контроль попадут и правила выдачи образовательных кредитов. Правительство будет определять условия, размеры, порядок предоставления господдержки, а также перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, для обучения по которым такие кредиты будут выдавать.

Добавим, что в минувшем году в ПетрГУ на бюджет принимали 1056 человек. Остальные 2294 вакантных места были платные.