В российских вузах стартовала приемная кампания

Стали известны условия и сроки поступления в российские вузы в 2025 году.

20 июня стартовал прием документов в российские вузы. В этом году подать документы можно будет четырьмя способами: очно, по почте, через сайты вузов, а также на Госуслугах с помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн».

Как рассказали в пресс-службе правительства Карелии, на портале «Госуслуг» открыт набор в четыре вуза Петрозаводска: ПетрГУ, филиал Северного института Всероссийского государственного университета юстиции, Государственную консерваторию имени А.К. Глазунова и Карельский филиал РАНХиГС.

Прием документов закончится 25 июля. Конкурсные списки будут опубликованы 27 июля. Прием заявлений о согласии на заселение в общежитие завершится 3 августа, а 9 августа будут изданы приказы о зачислении.

Помимо основного этапа также предусмотрен приоритетный, который проводится для поступающих без вступительных испытаний, в рамках особой или целевой квоты. В этом случае вузы завершат прием заявлений 28 июля, а приказы опубликуют 30 июля.

Всего можно подать документы в пять вузов, выбрав в каждом до 10 направлений подготовки или специальностей.

Ранее рассказали, какие направления обучения выбирают большинство выпускников в Карелии и на сколько выросли цены в этом году.