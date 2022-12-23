В российских вузах введут курс по основам военной подготовки

Курс будет включен в программы бакалавриата, специалитета и дополнительных профессиональных программ.
Как пишет ТАСС, курс по основам военной подготовки появится в российских университетах, сообщила пресс-служба Минобрнауки в пятницу.
«Модуль „Основы военной подготовки“ разработан совместно с Минобороны России и направлен в вузы для включения в образовательные программы бакалавриата и специалитета, а также [в] дополнительные профессиональные программы. Освоение модуля направлено на формирование первичных умений и навыков для подготовки студентов к военной или иной государственной службе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что курс позволит сформировать универсальную компетенцию, необходимую при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. Детали по этой компетенции в сообщении не приводятся.
В модуле представлены разделы об основных направлениях социально-экономического, политического и военно-технического развития России, особенности развития международных отношений, правовые основы прохождения военной службы, строевая подготовка, основы тактической, медицинской подготовки и так далее, говорится в сообщении.
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