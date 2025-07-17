В российский кинопрокат вышла фантастическая комедия «Герои анекдотов»

Новый фильм снял режиссёр Андрей Никифоров.
В отечественный прокат 24 июля вышла фантастическая комедия «Герои анекдотов» (16+). Главные роли в ленте исполнили Антон Богданов и Мария Горбань.
Добродушный провинциал Петя (Антон Богданов) едет в Москву попытать удачи, по старинке пытаясь разрядить обстановку в купе анекдотами. Однако его попутчик предпочитает пребывать в коконе, заботясь о сохранности личных границ.
Прибытие в столицу тоже не сулит добряку Пете ничего хорошего. Герою предстоит вывести московскую публику из цифрового оцепенения, но сделать это будет очень непросто.
На помощь ему придет обворожительная соседка Аня и те самые герои анекдотов. Подробнее – в нашем материале.
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