В российский кинопрокат вышла приключенческая комедия «Мой папа – медведь»

Новый фильм снял режиссёр Максим Максимов.

В отечественный прокат 31 июля вышла семейно-приключенческая комедия «Мой папа – медведь» (6+). Главные роли в фильме исполнили Ева Смирнова и Борис Дергачев.

По названию и по сюжету папа юной Маши превращается в медведя, а его взаимоотношения с дочкой – в телевизионно-мультипликационную сказку «Маша и медведь».

Медвежья метаморфоза с героем Бориса Дергачева происходит не от хорошей жизни. Отец-одиночка, он старается быть примерным родителем, но его усилия по воспитанию дочери раз за разом идут прахом.

Кульминацией конфликта между папой и дочкой становится попытка угона отцовской машины. В результате родитель уходит в лес и не возвращается, а дочка просыпается одна в старом заброшенном доме. Подробнее – в нашем материале.