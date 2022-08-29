В российский прокат вышел фильм режиссера из Петрозаводска

Автор сценария и режиссер фильма «У самого Белого моря» (12+) — выпускник ВГИКа уроженец Карелии Александр Зачиняев, сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский.

На своей странице в соцсети Владимир Любарский написал, что 8 сентября в российский прокат вышел фильм «У самого Белого моря» (12+).

«Вдвойне приятно, что автор сценария и режиссер — выпускник ВГИКа уроженец Карелии Александр Зачиняев — приехал представить картину у себя на родине. Мне о предстоящей премьере на днях с гордостью написала мама Александра — Дина, не мог не принять приглашение», — рассказал Владимир Любарский.

Это фильм о воспитаннике дома-интерната, которому пришлось бросить вызов людям, Крайнему Северу и стихии. Роли исполнили как маститые артисты — Борис Галкин и Дмитрий Куличков, так и совсем юный Никита Манец.

«Такой дебют — это большая творческая удача. Но удача не случайная, это очевидно. Сценарий, режиссура, актёрский ансамбль — все получилось. Желаю Александру Зачиняеву дальнейших успехов! Смотрите наше кино!» — написал глава Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что художественный фильм «У самого Белого моря» (12+), завоевавший престижную премию, покажут в Петрозаводске.