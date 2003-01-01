В российский прокат вышел легендарный «Терминатор 2: Судный день»

Фантастический боевик с Арнольдом Шварценеггером предстал в отреставрированной версии.

В российский прокат 14 августа вновь вышла культовая кинокартина «Терминатор 2: Судный день». Отреставрированную версию отличает чёткость изображения и высокая детализация.

«Терминатор 2: Судный день» появился в 1991 году, но его триумфальное шествие по всем видеомагнитофонам страны продолжалось все девяностые годы. Сегодня же тем, кто смотрел «Терминатора» подростком, можно смело отправиться на реставрацию легендарного боевика уже с ребёнком-подростком.

Однако дело не только в смене поколений. Второго «Терминатора» постиг удел классического произведения – по мере продвижения в историческом времени детище Кэмерона обретает новый смысл. Подробнее – в нашем материале.