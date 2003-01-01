В российский прокат вышел мультипликационный фильм «Зверопоезд»

Новое анимационное кино намерено повторить успех нашумевшего «Зверополиса».
В отечественный прокат 11 сентября вышел мультипликационный фильм «Зверопоезд» (6+). Анимационное кино — совместного производства Франции и США.
В оригинале мультфильм называется «Сокол-экспресс», но в российском прокате он унаследовал название другой мультипликации — «Зверополиса». Тот стал одним из самых кассовых проектов в истории Walt Disney, и его успех явно рассчитывает повторить «Зверопоезд».
В начале сюжета — шайка зверьков-разбойников. Типичные обитатели городских джунглей, они промышляют мелким воровством, а то и грабежом. Однажды один из них — бойкий енот по прозвищу Сокол — оказывается на борту междугороднего экспресса.
Вместе со служивым псом по имени Рекс ему предстоит спасти пушистых и пернатых пассажиров от неминуемой гибели. Ведь скоростной поезд угнал злобный барсук Ханс, намеревающийся отомстить Рексу за старые обиды. Подробнее — в нашем материале.