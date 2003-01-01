РЕКЛАМА
«Зверопоезд»: мультипликационный фильм о том, зачем быть одному за всех, а всем за одного
12 сентября, 17:00 Статьи
Где мы были 8 лет: как Карелия из экономического аутсайдера превратилась в лидера по инвестициям
10 сентября, 13:00 Статьи
«Вниз»: психологический триллер с Егором Кридом и «Москвой-Сити» играет на нервах
05 сентября, 16:53 Статьи
Травля крыс началась в Петрозаводске

17:40

Грузовик оборвал провода в Кондопоге и обесточил целую улицу

17:20

В российский прокат вышел мультипликационный фильм «Зверопоезд»

17:15

До +22°С, возможен дождь - прогноз погоды на 13 сентября

17:00

В Пряжинском районе сгорел жилой модульный дом

16:30

Украденные у карельской пенсионерки 900 тысяч рублей будет возвращать курьер из Иркутска

16:10

Банк России понизил ключевую ставку до 17% годовых

15:50

Карелия присоединится к Всероссийской эстафете факела «Огонь жизни» в поддержку донорства

15:20

Сделанный в Карелии снимок стал победителем в международном фотоконкурсе «Самая красивая страна»

14:50

Билайн открыл предзаказ на iPhone 17 с эксклюзивными подарочными боксами

14:30

Ориентировщики из Петрозаводска устроили свадьбу на роликовых лыжах

14:20

Карелия получит деньги из федерального бюджета на строительство четвертого технопарка

14:05

В парламенте Карелии рассказали, как ограничения на продажу алкоголя помогли Якутии

13:55

Карельский спортсмен Роман Богданов вышел в финал международного турнира по боксу

13:40

Полиция Карелии задержала 19-летнего мошенника из Липецка

13:20

«Стоял без штанов, нарываясь на взгляды»: возле общежития в Петрозаводске заметили эксгибициониста

13:00

В Кондопоге семилетняя девочка попала под колеса автомобиля

12:45

Отмену электрички «Сегежа – Надвоицы» компенсируют увеличением автобусных рейсов

12:30

В Петрозаводске открыли памятную доску ветерану карельского спорта Александру Балеву

12:10

Житель Карелии во время драки с помощью мачете сломал односельчанину руку

12:00

«РКС – Петрозаводск» расширяет географию поиска профессионалов: в Медвежьегорске прошла ярмарка вакансий

11:45

В Петрозаводске построят новый мост через Лососинку

11:25

В Петербурге задержан экс-сотрудник Следкома и прокуратуры Карелии

11:00

Мать основателя группы «Король и Шут» Михаила Горшенёва посетила Карелию

10:45

Программисты из Карелии могут принять участие во всероссийском ИТ-чемпионате

10:37

В небе рядом с Карелией сбили более 30 БПЛА

10:32

Поселок Новая Вилга около Петрозаводска остался без водоснабжения

10:21

Квартиру с видом на Онежское озеро и парк можно купить в Петрозаводске по доступной цене

10:10

«В нем есть дух боевого братства»: командир поблагодарил Элиссана Шандаловича за службу в госпитале под Луганском

10:05

Супруги Кондрашины из Петрозаводска отметили рубиновую свадьбу

09:50

Сегодня в Карелии с 8 утра открылись избирательные участки

09:31

В Карелии судоводителя будут судить за гибель человека на Онежском озере

09:20

Карьер «Шокшинский кварцит» вновь подтвердил соответствие требованиям экологического законодательства

09:10

Стало известно, когда достроят спорткомплекс «Луми 2» в Петрозаводске

09:00

Поискам подопечной дома престарелых в Карелии мешает медведь

08:40

Служба занятости Карелии с начала года организовала 570 ярмарок вакансий

08:20

Площадь в центре Петрозаводска станет пешеходной зоной

08:00

Автомобиль вылетел в кусты на проспекте в Петрозаводске

07:40

Пневматическое оружие с мощной оптикой изъяли в национальном парке в Карелии

07:20

Пьяная девушка за рулём мопеда попала в аварию на юге Карелии

07:00

Суд в Карелии заочно арестовал уехавшего в Финляндию россиянина

06:40

Психологи назвали привычку счастливых людей

00:10

Аэропорт крупнейшего города юга России открылся после долгого перерыва

23:00

Певец SHAMAN приезжает в Карелию с «Победой»

22:00

В Карелии пройдет Кубок республики по эндуро 2025

21:45

Юный спортсмен из Карелии победил на Всероссийских Играх боевых искусств

21:15

Скончалась народная артистка Карелии Виено Микшиева

20:00

Работников карельских лесничеств обучают управлению беспилотниками

19:45

В Петрозаводске закрылась «Галерея промышленной истории»

19:15

Артур Парфенчиков рассказал на форуме в Москве, как в Карелии создают медицину шаговой доступности

18:50

«Чушь, инсинуации и полная белиберда»: экс-замгендиректора «Корпорации развития Карелии» грозит компроматом

18:30

В Пудоже загорелась котельная предприятия по деревообработке

18:15

Почти 30 новых светильников установили на Голиковке в Петрозаводске

17:40

Южный ветер, ясное небо и до +22°С ожидается в Карелии 12 сентября

17:30

Дмитрий Медведев считает, что Финляндия должна выплатить репарации за разрушения в Карелии в годы войны

17:20

Цифровые финансовые решения: как управлять личным бюджетом онлайн

17:00

В захваченной сорняками карельской деревне ввели карантин

16:40

В Петрозаводске пройдет осенняя сельскохозяйственная ярмарка

16:15

Летом жители Карелии читали фэнтези и слушали «Матушку»

16:12

Россельхозбанк повысил кешбэк по картам МИР до 25%

16:00

Архитектурную подсветку протестировали на Лобановском мосту в Петрозаводске

15:50

Оптимальный тариф за лучшую стоимость: Билайн запустил акцию для жителей Карелии с гарантией лучшей цены

15:33

На остановках в Петрозаводске появились двуязычные названия

15:15

Более 670 аварийных домов расселят в Петрозаводске

14:55

Стало известно, сколько избирательных участков в Карелии оснастили камерами наблюдения

14:20

В День трезвости карельские медики предупредили о последствиях злоупотребления алкоголем для здоровья

14:00

Умерла врач-фтизиатр Республиканского противотуберкулёзного диспансера Валентина Ципух

13:35

Подсчитано количество тюленей в российской части Финского залива

13:00

Студенты ПетрГУ высадили аллею лип в центре карельской столицы

12:45

26-летний житель Петрозаводска обманул и обокрал 51-летнего приятеля

12:30

Более 85% детей мигрантов в Карелии успешно сдали экзамен по русскому языку

12:20

Полиция разыскивает в Петрозаводске двух подозреваемых

12:10

Мост через реку Сума на севере Карелии отремонтируют до конца года

12:00

В Петрозаводске 166 домов остались без света

11:50

Директор форелевого предприятия «Кала-Ранта» предложил школьникам Приладожья работу

11:45

Еще одна пожилая женщина ушла за грибами в Карелии и пропала

11:30

«Приложилась подбородком об асфальт»: на Зареке женщина упала в открытый люк

11:10

В Петрозаводске произошел пожар в общежитии

11:00

В Медвежьегорске повысят надежность водоснабжения

10:45

В Петрозаводске благоустроили Терманский сквер

10:40

Арендатора, который перекрыл дорогу к Онежскому озеру в Прионежье, обязали убрать шлагбаум

10:30

В Карелии форелеводов оштрафовали за свалку тухлой рыбы

10:20

«Сбормобиль» возобновит работу в Петрозаводске в сентябре

10:05

На трассе «Кола» в Карелии вспыхнул участок леса

09:55

Экзамен по общению с женщинами и обязательный мессенджер MAX: что партия «Новые люди» предлагает в сфере миграции

09:40

Трое молодых мужчин обокрали магазины в Петрозаводске

09:30

Депутаты предложили снизить возраст для повышенной пенсии

09:00

В Карелии снимают фильм с Олегом Меньшиковым

08:40

Президент Торгово-промышленной палаты Карелии назвал оптимальную для бизнеса ключевую ставку

08:20

Центральный проспект Петрозаводска начнут ремонтировать в ближайшие выходные

08:00

Житель Карелии дважды сел за руль пьяным и остался без автомобиля

07:40

В старейшем заповеднике Карелии предложили посчитать кабанов

07:20

Карельские учёные прошли по следам создателя «Калевалы»

07:00

Неизвестный в Карелии перешёл границу и попросил убежища в Финляндии

06:40

Врач назвала часть тела, неожиданно выдающую реальный возраст человека

00:10
В российский прокат вышел мультипликационный фильм «Зверопоезд»
Сегодня 17:15 Культура
Новое анимационное кино намерено повторить успех нашумевшего «Зверополиса».

фото: © Кинотетрис

В отечественный прокат 11 сентября вышел мультипликационный фильм «Зверопоезд» (6+). Анимационное кино — совместного производства Франции и США.

В оригинале мультфильм называется «Сокол-экспресс», но в российском прокате он унаследовал название другой мультипликации — «Зверополиса». Тот стал одним из самых кассовых проектов в истории Walt Disney, и его успех явно рассчитывает повторить «Зверопоезд».

В начале сюжета — шайка зверьков-разбойников. Типичные обитатели городских джунглей, они промышляют мелким воровством, а то и грабежом. Однажды один из них — бойкий енот по прозвищу Сокол — оказывается на борту междугороднего экспресса.

Вместе со служивым псом по имени Рекс ему предстоит спасти пушистых и пернатых пассажиров от неминуемой гибели. Ведь скоростной поезд угнал злобный барсук Ханс, намеревающийся отомстить Рексу за старые обиды. Подробнее — в нашем материале.

