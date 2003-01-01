В российский прокат вышел приключенческий фильм-сказка «Горыныч»

Кинопремьера от создателей «По щучьему велению» и «Огнива» обещает повторить успех своих предшественников.
В российский прокат 23 октября вышел приключенческий фильм-сказка «Горыныч» (6+). Премьера продолжает волну экранизаций сказочных сюжетов, захватившую отечественную киноиндустрию.
Главные герои кинокартины – молодой моряк Алексей Алёхин и его ручной дракон. Однажды при погружении в морскую пучину герой вынырнул в сказочное княжество, где его ждали самые разные приключения. Алексею предстояло излечить князя Филимона, повстречать княжну Марусю, сразиться с силачом Бамбулой и защитить княжество от коварных недоброжелателей.
«Горыныч» – фильм от создателей «По щучьему велению» (2023) и «Огнива» (2024), одних из самых кассовых фильмов-сказок последних лет. Успеху кинокартин способствовал звёздный актёрский состав, который и на этот раз не стал исключением.
Главные роли в «Горыныче» исполнили Александр Петров, Сергей Маковецкий, Виктория Агалакова, Александр Робак и Дмитрий Куличков. Подробнее – в нашем материале.
