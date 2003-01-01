В российский прокат вышел психологический триллер «Вниз» с Егором Кридом

Фильм снял режиссёр Марюс Вайсберг.
В российский прокат 4 сентября вышел психологический триллер «Вниз» (18+). Главные роли в новой ленте исполнили Егор Крид, Анфиса Чёрных и Игорь Миркурбанов.
Главный акт драматической кинокартины разыграется в лифтовой кабине, повисшей над «Москвой-Сити». Молодожёны Антон (Егор Крид) и Марина (Анфиса Чёрных) застрянут в наружном лифте одной из башен столичного делового центра.
К опаздывающим на самолёт молодым присоединится загадочный пассажир по имени Виктор (Игорь Миркурбанов). Видящий молодую пару словно насквозь, он только на первый взгляд покажется инфернальным героем с биполярным расстройством.
