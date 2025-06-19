В российский прокат вышла биографическая драма «Великая Лилиан Холл»

Кинокартина снята режиссером Майклом Кристофером.

В отечественный прокат 26 июня вышла биографическая драма «Великая Лилиан Холл» (16+). Новый фильм рассказывает о последних годах жизни легендарной бродвейской актрисы Мэриэн Селдес.

Однозначно претендующая на Оскар и точно одна из самых ожидаемых премьер года, новая голливудская лента стала также посвящением великой русской культуре.

Несмотря на название, прототип главной героини – актриса Мэриэн Селдес в исполнении Джессики Лэнг. С террасы фешенебельной нью-йоркской квартиры она смотрит на Центральный парк, но видит чеховский «Вишневый сад».

Уже страдающая деменцией, но ещё не способная осознать этот факт актриса готовится сыграть последнюю в своей жизни роль. Подробнее – в нашем материале.