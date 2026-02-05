В российский прокат вышла драма «Рай под ногами матерей 2. «Письмо матери»

В новой ленте задействованы киргизские и российские актёры.
В российский прокат вышла приключенческая драма «Рай под ногами матерей 2. Письмо матери» (12+). Фильм снял киргизский режиссёр Руслан Акун, также написавший сценарий в соавторстве с актёром Эмилем Эсеналиевым.
По сюжету девятилетний Самир сбегает из детдома и отправляется из Киргизии в Москву, куда на заработки отправилась его мать. Сбежать Самиру помогает его старый друг Адил — взрослый мужчина, чьё развитие остановилось на уровне ребёнка.
Вместе Самиру и Адилю предстоит большое путешествие сначала из Киргизии до Самары, а затем через Казань в Москву. Фильм отсылает к первой части, которая называлась просто «Рай под ногами матерей».
Кинолента рассказывала о паломничестве взрослого ребёнка Адиля вместе со своей матерью в Мекку. Через горные перевалы и пустынные степи престарелую уже женщину Адил вёз на двухколёсной повозке, в которую впрягся сам.
Роли в новом фильме Руслана Акуна исполнили киргизские и российские актёры: Эмиль Эсеналиев, Павел Майков, Алексей Щербаков, Станислав Бондаренко, Омар Алибутаев. Подробнее — в нашем материале.