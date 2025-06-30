В российский прокат вышла фантастическая комедия «Нейробатя»

Новую киноленту снял режиссёр Виталий Дудка.

В российский прокат 17 июля вышла фантастическая комедия «Нейробатя». Главные роли в фильме исполнили Денис Власенко, известный по комедии «Страсти по Матвею», и Виталий Хаев («Калашников», «Огниво»).

Новая картина Виталия Дудки уже в названии явно отсылает к сурово-эксцентричному «Бате», замешанному на эстетике девяностых и ностальгии по гаражно-многоэтажному детству.

Бандит Василий Бесов (Виталий Хаев) при побеге из тюрьмы неудачно прыгает с крыши и впадает в кому, а после оказывается на реанимационном столе. Тем временем его сын-робототехник по имени Гриша (Денис Власенко) проходит собеседование в дочернюю айти-компанию известной госкорпорации.

Не получив работы, он будет вынужден применить свои робототехнические навыки по совсем иному назначению.

Подробнее – в нашем материале:

https://stolicaonego.ru/kinotetris/nejrobatja-kiberpank-komedija-o-tsifrovom-i-nastojaschem-bessmertii-dushi/?erid=2SDnjeMpfqQ