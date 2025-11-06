В российский прокат вышла готическая драма «Франкенштейн: Воскрешение»

Фильм снял режиссер Пол Дадбридж.
В российский прокат 6 ноября вышел фильм ужасов «Франкенштейн: Воскрешение» (18+). Новая картина снята по мотивам известного английского романа «Франкенштейн, или Современный Прометей».
Претерпев больше полусотни киновоплощений, центральный персонаж литературного первоисточника давно стал одним из главных призраков мирового кинематографа.
Однако множество киноинтерпретаций не мешает присоединиться к бесконечной саге о Франкенштейне в любой момент, и «Воскрешение» здесь — не исключение. Цельный фильм с герметичным сюжетом, местами он воспроизводит оригинал близко к тексту.
Так, кинокартину открывает сцена во льдах Северного Ледовитого океана, где капитан по имени Уолтон подбирает неутомимого исследователя Виктора Франкенштейна. Тот находится в крайнем истощении и на грани лихорадочного бреда. Вскоре он умирает, но оставляет полный загадок дневник.
