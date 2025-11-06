В российский прокат вышла готическая драма «Франкенштейн: Воскрешение»

Так, кинокартину открывает сцена во льдах Северного Ледовитого океана, где капитан по имени Уолтон подбирает неутомимого исследователя Виктора Франкенштейна. Тот находится в крайнем истощении и на грани лихорадочного бреда. Вскоре он умирает, но оставляет полный загадок дневник.

Претерпев больше полусотни киновоплощений, центральный персонаж литературного первоисточника давно стал одним из главных призраков мирового кинематографа. Однако множество киноинтерпретаций не мешает присоединиться к бесконечной саге о Франкенштейне в любой момент, и «Воскрешение» здесь — не исключение. Цельный фильм с герметичным сюжетом, местами он воспроизводит оригинал близко к тексту.

«Франкенштейн: Воскрешение»: о готическом мраке в туманном Альбионе и Франкенштейне в юбке

