В российский прокат вышла музыкальная комедия «Плагиатор»

Новый фильм снял режиссёр Антон Мегердичев.

В российский прокат 10 июля вышла музыкальная комедия «Плагиатор» (16+). Главные роли в новой ленте исполнили Роман Евдокимов и Станислава Милославская.

Полномасштабное кино, оно переосмысляет популярный кинематографический ход с машиной времени и наделяет его отнюдь не развлекательным смыслом.

Главный герой по имени Егор (Роман Евдокимов) даже не поет, а только подпевает в ресторанном караоке. Рутина, впрочем, не сумела затянуть музыканта в свои липкие лапы – ему хоть уже и тридцать, но он продолжает искать собственное звучание.

Однако поиски своего голоса однажды оборачиваются путешествием на машине времени. Из оборудованной в своей квартире студии он выпадает в девяносто первый год. Что происходит дальше – в нашем материале.