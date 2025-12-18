В российский прокат вышла новогодняя комедия «Ёлки 12»

Среди сценаристов новой картины – Жора Крыжовников.
В отечественный прокат вышла новогодняя комедия «Ёлки 12» (12+). Динамичная по действию и компактная по хронометражу, новая часть праздничного кинохита в то же время отличается особой теплотой и искренностью.
Как и в одиннадцатых «Ёлках», самые заметные роли достались Дмитрию Нагиеву, Рузилю Минекаеву и Андрею Рожкову. Преемственность с прошлогодним выпуском наблюдается и в сюжетных линиях. Например, дядя Юра в исполнении Дмитрия Нагиева по-прежнему работает сторожем в богатом доме под Томском, а Дамир (Рузиль Минекаев) вновь сталкивается с трудностями по работе.
В то же время в «Ёлках 12» множество новых лиц и сюжетных линий. Так, девятилетний Ваня (Константин Каримов) сбегает от родителей в Великий Устюг, а сноубордист Вадим (Константин Белошапка) пытается завоевать любовь девушки Ани (Тина Стойилкович) на фоне горнолыжных спусков в Красной Поляне.
Подробнее – в нашем материале.