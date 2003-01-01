В российский прокат вышла приключенческая драма «Нахимовцы. Янтарный берег»

Новую киноленту снял режиссёр Дмитрий Губарев.

В отечественный прокат вышла приключенческая драма «Нахимовцы. Янтарный берег» (12+). Главные роли в фильме исполнили Илья Малаков, Даниил Ходунов и Никита Ходунов.

Кинопремьера — продолжение хулиганской драмы «Нахимовцы», снятой тремя годами ранее. Однако если в предыдущих «Нахимовцах» действие разворачивалось в Петербурге, то в новых — перенесено в Калининград.

В городе на Балтике тоже есть Нахимовское училище, куда и переводится главный герой по имени Егор. Желая заполучить авторитет среди новых однокашников, парень выдаст себя за родного брата прославленных близнецов Логиновых (из первой части).

Когда обман новоиспеченного курсанта вскроется, восстановить доверие сверстников будет непросто. Но жизнь даст ему шанс. Какой именно и сумеет ли Егор им воспользоваться — в рецензии «Столицы на Онего».