Реклама на сайте
Кинотетрис
«Нахимовцы. Янтарный берег»: о том, что у Калининграда особенная стать
06 октября, 14:15 Статьи
Тема недели
В надежные руки: что заставило жильцов дома на Древлянке сменить домофонную компанию
01 октября, 08:20 Статьи
Тема недели
В Петрозаводске свили «Гнездышко» для будущих родителей
29 сентября, 19:00 Статьи
Новости

Карелия заняла 21 место в рейтинге материального благополучия регионов России

16:20

В Карелии принято более 3 тысяч решений по программе «гаражной амнистии»

16:15

Историческую ладью «Ахти» спустили на воду в Петрозаводске

16:00

Свыше миллиона рублей начислил себе экс-глава Пудожского района в виде премий и надбавок

15:45

Купеческая ладья «уплыла» из технопарка «Онежский»

15:35

Судебные приставы Карелии оштрафовали банк за давление на пенсионерку

15:25

Фонд «Защитники Отечества» продолжает модернизировать жилье ветеранов СВО в Карелии

15:10

Валентина Матвиенко: Шандалович не мог сидеть в кабинете, спасал жизни военнослужащих на СВО

15:00

В Петербурге поймали сбежавшую птицу-носорога

14:50

Глава Карелии рассказал об итогах первого месяца действия новой программы расселения аварийного жилья

14:40

В российский прокат вышла приключенческая драма «Нахимовцы. Янтарный берег»

14:32

Нобелевскую премию по медицине присудили за разработку методов лечения болезней иммунной системы

14:25

Трассу из Карелии в Петербург перекроют на время разведения моста

14:10

В Петрозаводске улучшат освещение мемориала «Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём славы»

14:00

Пенсионеры из Петрозаводска попали в больницу после ДТП в Вологодской области

13:50

Пропавший в Карелии мужчина найден мертвым

13:40

Названа самая продаваемая в России не китайская иномарка

13:30

Фрагменты барельефа из Рауталахти готовят к нанесению глазури

13:20

Волонтеры проекта «Общее дело» сохранили сотни храмов на севере России

13:10

Пытавшегося попасть из Финляндии в Россию иностранца задержали пограничники

12:55

За выходные в Петрозаводске от управления отстранили 15 водителей

12:45

В Медвежьегорске на территории лесозавода утром разгорелся пожар

12:40

День открытых дверей в жилом комплексе «Каскад» от строительной компании «ВЕК»

12:36

Шесть человек пострадали в ДТП в Карелии в конце минувшей недели

12:30

Олонецкий водитель сбежал с места ДТП

12:10

Банк оштрафовали на 70 тысяч рублей за назойливые звонки пенсионерке из Петрозаводска

12:00

Появилось новое видео последствий групповой аварии на Красной в Петрозаводске

11:50

Игорь Зубарев: «Закрытие старых свалок ТКО может привести к мусорному коллапсу»

11:40

Два подростка пострадали в столкновении питбайков в Петрозаводске

11:30

В Онежском озере перевернулся катер с двумя рыбаками

11:15

Артур Парфенчиков сообщил о выделении 189 млн рублей на капремонт домов-интернатов Карелии

11:00

Полиция Карелии ищет пострадавших от действий строительной компании «Амперия»

10:40

18-летний водитель без прав разбил припаркованные авто в Петрозаводске

10:30

В Прионежском районе Карелии прошла массовая проверка водителей на трезвость

10:15

Жителей Сегежи и окрестностей ждут временные отключения электроэнергии

09:50

В Петрозаводске школьницу сбили на пешеходном переходе

09:30

В Петрозаводске машина на ходу потеряла два колеса

09:00

Жестокое избиение мужчины в Петрозаводске попало на видео

08:40

Первое осеннее суперлуние можно будет увидеть две ближайшие ночи подряд

08:00

В Петрозаводске посоветовали перестроиться на «осенний» стиль вождения

07:40

Операторы горячей линии в Карелии отработали более 64 тысяч звонков с начала года

07:20

Популярную сладость назвали опасной для здоровья детей

07:00

Жителям Карелии рассказали о погоде на ближайшую неделю

06:40

Суд обязал врачей писать разборчиво

00:10

Названы 10 самых распространенных фраз мошенников

22:40

Красивая рысь позировала перед фотоловушкой в заповеднике на границе Карелии

22:00

Специалист по страхованию рассказал, какие водители чаще всего попадают в аварии

20:30

Молодой водитель устроил аварию с тремя автомобилями в центре Петрозаводска

18:50

Молодой мужчина пропал в Суоярвском округе

18:00

Небольшой дождь ожидает жителей Карелии в понедельник

17:00

Лукерья, Эвва, Иллария: в Петрозаводске назвали имена для новорожденных

15:50

Схема движения изменится в населенном районе Петрозаводска

14:50

«Благодарю за ваш бесценный труд»: Элиссан Шандалович поздравил учителей

13:30

Пропавшего мужчину ищут на западе Карелии

12:40

«Если б не было учителя»: Артур Парфенчиков поздравил педагогов с праздником

11:40

Рекордная магнитная буря завершилась

11:00

В Петрозаводске столкнулись два мотоцикла

10:20

Двоих мужчин спасли возле мыса Хююринема в Карелии

09:30

В Карелии за девять месяцев родились более 2,5 тысяч детей

08:00

Аналитик рассказал о перспективах рубля до середины октября

00:10
В российский прокат вышла приключенческая драма «Нахимовцы. Янтарный берег»
Сегодня 14:32 Культура
Поделиться

Новую киноленту снял режиссёр Дмитрий Губарев.

фото: © Кинотетрис

В отечественный прокат вышла приключенческая драма «Нахимовцы. Янтарный берег» (12+). Главные роли в фильме исполнили Илья Малаков, Даниил Ходунов и Никита Ходунов.

Кинопремьера — продолжение хулиганской драмы «Нахимовцы», снятой тремя годами ранее. Однако если в предыдущих «Нахимовцах» действие разворачивалось в Петербурге, то в новых — перенесено в Калининград.

В городе на Балтике тоже есть Нахимовское училище, куда и переводится главный герой по имени Егор. Желая заполучить авторитет среди новых однокашников, парень выдаст себя за родного брата прославленных близнецов Логиновых (из первой части).

Когда обман новоиспеченного курсанта вскроется, восстановить доверие сверстников будет непросто. Но жизнь даст ему шанс. Какой именно и сумеет ли Егор им воспользоваться — в рецензии «Столицы на Онего».

Обсудить (0) в ленту
Все преимущества жизни в центре Петрозаводска смогут оценить будущие новоселы престижного дома «Аристократ»
Росрыболовство и ученые займутся возвращением лосося в Онежское озеро
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение