В российский прокат вышла романтическая комедия «Материалистка»

Новый ромком сняла режиссёр Селин Сон.

В отечественный кинопрокат 19 июня вышла романтическая комедия «Материалистка» (18+). Главные роли в фильме исполнили Дакота Джонсон и Крис Эванс.

По всем параметрам кинопремьера претендует на звание главной романтической комедии лета 2025 года. Скроенное по лекалам жанра, кино прекрасно вписывается в романтику белых ночей.

Люси (Дакота Джонсон) живет в Нью-Йорке и работает в брачном агентстве, однако она — типичный сапожник без сапог. Однажды героиня делает осторожную попытку покончить со своим холостым положением, давая приударить за собой мужчине-мечте.

Попытка, однако, окажется неудачной и заставит Люси пересмотреть взгляды на брак и семью. Подробнее — в нашем материале.

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