В российский прокат вышла семейная комедия «Чебурашка 2»
Сегодня 13:01 Культура
Актёрский состав и режиссёрская команда остались прежними.

фото: © Кинотетрис

В российском прокате 1 января стартовали показы семейной приключенческой комедии «Чебурашка 2». Новый фильм обещает повторить успех первой части, вышедшей в 2023 году.
С момента переезда Чебурашки к Гене прошёл год. Взрослеющий ушастик, проявляя характер и излишнюю самостоятельность, часто спорит с Геной, который хочет «сделать из него человека».

Попав на пышное празднество по случаю дня рождения Сони, Чебурашка по неосторожности устраивает настоящий кавардак. Боясь, что ему попадёт от Гены, он тайком уводит Соню и Гришу в горы, где ребят ждут настоящие приключения. Взрослые, подняв тревогу из-за пропажи, отправляются на поиски.

Главные роли в фильме исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева и Фёдор Добронравов. Подробнее – в нашем материале.

