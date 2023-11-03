В российский топ самых привлекательных мест для бронирования коттеджей вошли два города в Карелии

Республика вошла в число популярнейших направлений для бронирования коттеджей в ноябре и декабре.

В российском сервисе бронирования отелей и квартир Твил.ру определили 10 самых популярных направлений для отдыха в коттеджах в ноябре и декабре. Даже в конце зимы этот вид отдыха не теряет своей привлекательности, благодаря возможности взаимодействовать с природой.

В число таких мест вошли Сортавала и Лахденпохья в Карелии. В первом городе туристы предпочитают останавливаться в коттеджах на 3 суток, оставляя более 7,6 тысячи рублей за сутки. В Лахденпохье коттеджи снимают обычно на тот же срок, но средняя цена выше — более 10 тысяч рублей.

Помимо Карелии, по два популярных направления представили только два края — Краснодарский и Ставропольский.