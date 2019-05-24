В российской армии появилась "американская" должность

Человек этой должности будет первым помощником командира подразделения.

В Вооруженных силах России ввели новую должность – главный сержант, пишут "РИА Новости".

"Главный сержант – это первый помощник командира подразделения, способный заменить на время офицера, обеспечить дисциплину и личным примером настроить солдатский коллектив на достижение успеха в боевой подготовке и профессиональной выучке", – пояснил командующий войсками ЮВО Александр Дворников, его слова приводятся в релизе.

Нововведение призвано поднять авторитет сержантского состава, а также укрепить воинскую дисциплину и порядок в подразделениях.

"Для организации служебной деятельности главных сержантов воинских частей в клубах будут оборудованы отдельные помещения", – уточнили в пресс-службе.

Дворников уже провел встречу с главными сержантами округа, рассказал им об основных задачах, разъяснил особый статус и привилегии.

О возможном появлении такой должности впервые заявил еще в 2011 году статс-секретарь, заместитель министра обороны Николай Панков. Тогда он рассказал, что это "перспектива не сегодняшнего дня и даже не завтрашнего".

Аналогичная должность существует в армии США, где главный сержант координирует и контролирует сержантский корпус, а также является советником министра обороны и председателя Объединенного комитета начальников штабов.