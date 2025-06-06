В российском городе расстреляли борца ММА Тимура Хизриева

В Махачкале неизвестные расстреляли чемпиона PFL.

Вчера, 15 июля, в Махачкале неизвестные расстреляли из травматического пистолета 29-летнего бойца ММА Тимура Хизриева, на счету которого 18 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

По данным «РИА Новости», на бойца, известного своими выступлениями в лигах PFL и Bellator, совершили покушение. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что в 23:30 возле домов по улице Данилова неизвестные выстрелили в Тимура Хизриева. Молодого человека госпитализировали с множественными ранениями. Его жизни ничего не угрожает, он в стабильном состоянии. Неизвестные выстрелили примерно десять раз.

В Telegram-каналах появилась информация о том, что нападавшие были в масках и напали, когда боец выходил из своего автомобиля. По словам очевидцев, нарушители выкрикивали оскорбления в адрес семьи парня. Известно, что потерпевший перенес операцию, и в него попало не менее пяти пуль. На данный момент в интернете появилось видео с места происшествия.