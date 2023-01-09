В российском городе жилой дом начал трескаться от холода

Несчастье постигло жителей одного из российских регионов из-за сильных холодов.

Жилой дом в Новосибирске начал разрушаться из-за сильного холода. Здание в российском городе не выдержало низкой температуры и треснуло по шву, сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram канал «112».

Дом находится на улице Римского-Корсакова. Владелец одной из квартир в доме утром 10 января позвонил в экстренную службу и заявил, что на него падает потолок. Прибывшие на место сотрудники МЧС и коммунальной службы установили, что на жильца обрушилась штукатурка из-за появившейся на шве трещины.

Экстренные службы объединились, чтобы починить здание. Жильцы дома утверждают, что трещина появилась еще несколько лет назад, однако резко увеличилась с наступлением холодов.