В российском регионе мигрантам запретили работать в 37 сферах

Указом губернатора трудовых мигрантов не смогут нанимать на работу врачами, курьерами, учителями, финансистами и т.д.

В Нижегородской области мигрантам запретили работать в 37 сферах. В частности, они не смогут быть курьерами и врачами, следует из указа губернатора российского региона Глеба Никитина. Об этом сообщает Лента.ру.

В списке помимо здравоохранения и курьерских служб указаны также сферы добычи полезных ископаемых, ЖКХ, оптовой и розничной торговли.

Кроме того, иностранных специалистов не смогут нанять на работу в автосервис, складской бизнес, гостиницу, ресторан или кафе.

Под запретом также оказались сферы образования, культуры и спорта.

Деятельность в области информации и связи, стоянок для автотранспортных средств, водного транспорта, финансов и страхования, а также транспортной обработки грузов оказались в запрещенном для трудовых мигрантов списке. Запрет начнет действовать в 2025 году.