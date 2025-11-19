В российском регионе предложили продавать бензин по паспорту

Текст законопроекта опубликован на сайте правительства региона для общественного обсуждения. Аналогичную инициативу уже одобрили в Вологодской области.

Ограничения не будут распространяться на лиц старше 16 лет, имеющих водительские права. Продавец будет обязан отказать в продаже топлива, если у него возникнут сомнения в возрасте покупателя, а документ, подтверждающий совершеннолетие (или наличие прав с 16 лет), предъявлен не будет.

Основная цель законопроекта: ограничить доступ несовершеннолетних к топливу для заправки питбайков и кроссовых мотоциклов, что, по мнению авторов, снизит аварийность. Обоснованием служит статистика ГИБДД: за пять лет число ДТП с участием детей на мотоциклах в регионе выросло на 70%, а количество пострадавших — на 77%, сообщает Правительство Ростовской области.

Прокуратура Ростовской области разработала законопроект, обязывающий АЗС проверять паспорта при продаже бензина и дизельного топлива. Если инициативу примут, новые правила начнут действовать с 1 марта 2026 года.

