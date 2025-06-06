В российском регионе в конце июня выпал снег

30 июня в северных районах Якутии, включая поселок Тикси и село Андрюшкино, пошел снег.

Местные жители опубликовали в соцсетях фото и видео с заснеженными улицами, где дети лепят снеговиков на фоне зеленой травы.

По данным Якутского гидрометцентра, температура в этих районах не поднимается выше +9 градусов днем, а ночью возможны заморозки до -3 градусов.

В то же время на юге Якутии стоит теплая погода — до +26 градусов. Метеорологи отметили, что неустойчивой погода характерна для региона в начале лета. Жители шутят, что «в Якутии июнь — это еще не лето».

Ранее синоптики предупреждали, что июль в России будет нестабильным — с резкими перепадами температуры в разных регионах.