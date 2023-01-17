«Виагру» перестали поставлять в Россию

Российские власти утверждают, что отечественные фармацевты могут наладить выпуск препарата с таким же веществом.

Американская компания Viatris приостановила поставки в Россию препарата «Виагра» в таблетках. Как пишет Forbes, отечественного производства такого препарата сейчас нет. Однако в Минпромторге утверждают, что российские фармацевты могут наладить его выпуск.

Речь идет о производстве препарата с силденафилом. Такая технологическая возможность обеспечена у восьми зарегистрированных в России фармкомпаний. Кроме того, по данным Минпромторга, у 36 российских компаний зарегистрированы 49 регистрационных удостоверений на препараты с международным непатентованным наименованием «силденафил».