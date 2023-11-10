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В Россию пришел гонконгский грипп

Новости. Общество
20:30, 10 Ноября 2023
фото: © DCStudio / Freepik

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За несколько дней заболевание выявили в 6 регионах страны.

В России уже в шести регионах выявили случаи заражения гонконгским гриппом — так называют грипп А (H3N2). На днях трех пациентов с этим штаммом обнаружили в Пермском крае, а ранее случаи регистрировали в Сахалинской, Тюменской, Орловской, Амурской областях и в Забайкалье. «Фонтанка» поговорила с иммунологами, чтобы разобраться, насколько опасен этот вариант гриппа и чего от него ожидать в ближайшие месяцы.

«Так называемый гонконгский грипп стал широко известен в конце 60-х годов, тогда он вызвал одну из трех пандемий гриппа в XX веке. Отсюда и название — пандемия стартовала в Гонконге, сейчас к Гонконгу этот штамм никак не относится, он повсеместно распространен, — говорит иммунолог, доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова Николай Крючков. — С тех пор он адаптировался, стал сезонным, и, например, в прошлом сезоне, по данным института гриппа, на него пришлась большая часть заболеваемости в России. По прогнозу большого изменения антигенного состава в этом сезоне по сравнению с предшествующим не произошло, так что H3N2 должен быть крайне распространен».

Крючков отмечает, что и в этом году гонконгский грипп, скорее всего, начал распространяться еще в октябре, но штаммы определяют путем секвенирования (изучения ДНК вируса), а такие исследования проводят не массово, поэтому и выявляется штамм не сразу.

«Возвращение гонконгского гриппа означает, что появилось много людей, которые с этим штаммом не сталкивались и, соответственно, к нему уязвимы, — говорит иммунолог Иван Скороходов. — Эти эпидемии, пандемии будут цикличны — как только популяция, которая переболела данным типом гриппа, уйдет, возникнет новая волна, и эти волны будут повторяться».

При этом он полагает, что гонконгский грипп не вызовет пандемию или эпидемию, это будет просто сезонная заболеваемость.

«В целом грипп А (H3N2) не опасней, чем все остальные гриппы типа А, — говорит Скороходов. — Но надо понимать, что помимо основных белков — нейраминидазы (способствует проникновению вируса внутрь клетки. — Прим. ред.) и гемагглютинина (способствует прикреплению вируса к клетке. — Прим. ред.), есть и другие, которые тоже могут меняться. Так что в полной мере оценить опасность этого гриппа мы сможем только по итогам сезона».

По словам иммунологов, особых симптомов у гонконгского гриппа нет — он протекает так же, как и в случае заражения другими штаммами. Разве что грипп типа А считается несколько более ярким по проявлениям и чуть более патогенным, чем грипп типа B, но это касается не только гонконгского, но и, например, А (H1N1). В остальном же симптомы будут классическими: плохое самочувствие, недомогание, ломота, слабость, головные боли, боли в мышцах, высокая температура, першение в горле и сухой кашель.

Как правило, гриппом болеют три-пять дней, но это в случае если инфекция протекает без осложнений. Однако грипп, как и ковид, может вызвать тяжелое течение и гриппозную пневмонию, которая так же опасна, как и ковидная.

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