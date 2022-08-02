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В Россию в 2022 году въехало рекордное число трудовых мигрантов

Новости. Общество
20:30, 08 Августа 2022
фото: © ИТАР-ТАСС / Сергей Карпов

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В Российскую Федерацию во втором квартале 2022 года въехало рекордное за шесть лет число трудовых мигрантов.

Количество въехавших в Россию трудовых мигрантов во втором квартале текущего года составило 3,12 миллиона человек, что на треть больше прошлогоднего показателя и является рекордным квартальным значением как минимум за последние шесть лет. Это следует в воскресенье из материалов аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которые есть в распоряжении ТАСС.

«Во втором квартале 2022 года на миграционный учет с регистрацией по месту пребывания встали 4,16 млн иностранцев, при этом работу в качестве цели приезда указали 3,12 млн человек (75%). Это рекордно высокое квартальное значение за весь период доступной статистики с 2017 года», — сказано в материалах.

Число трудовых мигрантов в «санкционном» втором квартале 2022 года оказалось на треть больше, чем годом ранее — за тот же период 2021 года в Россию на заработки приехали только 2,34 млн иностранцев. В первом квартале 2022 года количество въехавших в страну иностранных работников составляло 2,76 млн. При этом в материалах отмечается, что минимальный приток иностранной рабочей силы был зафиксирован во втором квартале 2020 года, что было связано в первую очередь с карантинными ограничениями. Тогда в страну прибыло всего 330 тыс. трудовых мигрантов, то есть в пять раз меньше, чем за второй квартал 2019 года. Показатель же нынешнего года в два раза превышает даже допандемийные значения.

Президент FinExpertiza Елена Трубникова отметила, что если в первом квартале текущего года на фоне резкого обвала рубля наблюдался отток трудовых мигрантов, то во втором он был компенсирован, наоборот, массовым притоком иностранной рабочей силы. По ее словам, в дополнение к вернувшимся работникам в Россию приехало множество новых. «На это повлияло прежде всего неожиданно сильное укрепление рубля, в результате которого российский рынок труда стал более привлекательным для иностранцев, ведь их заработки в валюте выросли», — подчеркнула глава компании.

Таким образом, мигранты смогли увеличить денежные переводы на родину. Также, как отметила Трубникова, немаловажно, что строительная отрасль, в которой занято значительно число трудовых мигрантов, демонстрировала рост. При этом дефицит рабочих рук в российской экономике никуда не исчез — несмотря на кризисные явления, безработица осталась на низком уровне. «В итоге выходцы из стран СНГ получили неплохие возможности для заработка в России», — подчеркнула она.

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