В Россию завезли рекордное количество новых автомобилей

В октябре в РФ был побит рекорд за 12 лет по ввозу новых автомобилей.

В Россию по результатам октября завезли 112 тысяч новых машин, что стало абсолютным рекордом с 2012 года, когда поставки автомобилей составили порядка 120 тысяч моделей. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на «Автостат».

Так, согласно данным, самыми популярными иномарками в октябре стали «китайцы», а именно Geely Monjaro, Tiggo 4 PRO и Tiggo 7 PRO. Пятерку лидеров завершили Haval M6 и GAC GS3.

Отмечается, что по итогам десяти месяцев 2024 года в Россию завезли 795 тысячи новых легковых автомобилей, благодаря чему прирост составил 45,4 процента. Что касается импорта Россией машин с пробегом, то их поставки, напротив, сократились до 332,7 тысячи экземпляров