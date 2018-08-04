В Росстате рассказали, насколько выросла зарплата россиян

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Cреднемесячная номинальная начисленная зарплата в России в первом полугодии выросла на 11 процентов.
Cреднемесячная зарплата россиян составила 42550 рублей. Такие данные опубликовали в Росстате, пишет РИА Новости.
Для сравнения, в первом полугодии 2017 года этот показатель составлял 38049 рублей. Кроме того, это более чем на восемь процентов больше показателей за весь предыдущий год (39167 рублей).
В прошлом месяце ведомство сообщило о снижении уровня бедности граждан.
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