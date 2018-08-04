В Росстате рассказали, насколько выросла зарплата россиян

Cреднемесячная номинальная начисленная зарплата в России в первом полугодии выросла на 11 процентов.

Cреднемесячная зарплата россиян составила 42550 рублей. Такие данные опубликовали в Росстате, пишет РИА Новости.

Для сравнения, в первом полугодии 2017 года этот показатель составлял 38049 рублей. Кроме того, это более чем на восемь процентов больше показателей за весь предыдущий год (39167 рублей).

В прошлом месяце ведомство сообщило о снижении уровня бедности граждан.