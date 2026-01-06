В Рождественскую ночь люди смогут увидеть уникальный для столетия парад планет

РЕКЛАМА
«Чебурашка 2»: семейная приключенческая комедия обещает повторить успех первой части
06 января, 16:44 Статьи
Созидатели Карелии 2025-го: о тех, кто делает наш мир лучше
05 января, 17:31 Статьи
Ивантер, Терентьев, Гущина, Юровицкий, Мойковский: кого потеряла Карелия в 2025-м
02 января, 17:01 Статьи
Ученые предупредили о связи популярной диеты с раком печени

00:10

В России напомнили, что оплату коммунальных услуг за декабрь необходимо произвести до 12 января

22:02

Жители Карелии смогут подать заявление на заключение договора купли-продажи леса для заготовки дров

21:02

Судно «Гандвик-1» карельской компании «Вирма» включено в список для экспорта рыбопродукции в Бразилию

20:02

Пятеро туристов спасены у острова Кижи благодаря оперативной реакции экстренных служб и местных жителей

19:32

Ночное праздничное богослужение Рождества Христова пройдёт сегодня в Петрозаводске

19:02

Правительство РФ планирует развивать удалённую занятость для пенсионеров и обучать предпенсионеров

18:02

Груз для участников СВО из Карелии прибыл в Курскую область

17:32

В Карелии сохранится аномально холодная погода с температурой до -30°С

17:02

Театры и музеи Петрозаводска опубликовали афиши рождественских культурных мероприятий

16:32

В Карелии более 1900 подростков приступили к работе в 2025 году по направлению службы занятости

15:32

В Карелии пожарные за 13 минут успели ликвидировать возгорание и спасли дом

15:02

В Карелии за прошедшую неделю выявлено более 8 тысяч случаев ОРВИ и гриппа

14:02

Пенсионерка из Карелии пропала в канун Нового года, уехав в Петербург

13:02

В Петрозаводске ищут возможную подозреваемую в хищении денег со счёта

12:02

В Карелии почти в - 20 мороза стартовали республиканские соревнования по биатлону

11:02

Девять пожарных тушили пожар в бане под Петрозаводском

10:02

Массовые проверки водителей пройдут в Петрозаводске

09:02

Аномально холодную погоду ожидают в Карелии в ближайшее время

08:31

«Чебурашка» впереди: названы три фильма, лидирующие в прокате в новогодние каникулы

00:10
В Рождественскую ночь люди смогут увидеть уникальный для столетия парад планет
06 января, 23:02 Наука
В ночь с 6 на 7 января на небе начинается уникальное астрономическое событие — три ближайшие к Солнцу планеты (Венера, Марс и Меркурий) сходятся в его ближайших окрестностях.

фото: © Изображение сгенерировано нейросетью

Такое тесное соединение может стать самым близким в текущем столетии, рассказали в Лаборатории солнечной астрономии (XRAS). Как сообщается в Telegram-канале лаборатории, в декабре Венера и Марс уже приблизились к Солнцу. К концу месяца их угловое расстояние должно было сократиться до 2–3 градусов.

Ночь с 6 на 7 января 2026 года (православное Рождество): Солнце, Венера и Марс практически сольются в одну яркую точку, образуя на небе подобие «Вифлеемской звезды». К ним присоединится Меркурий.

22 января 2026 года все три планеты окажутся на минимальном среднем угловом расстоянии от Солнца, образовав вместе с ним почти ровную ромбовидную конфигурацию, что станет кульминацией события

После 22 января конфигурация начнёт быстро распадаться. Первым от Солнца удалится Меркурий (ещё в январе), за ним в феврале — Венера и Марс.

Парад планет — астрономическое явление, при котором некоторое количество планет Солнечной системы оказывается «на одной прямой» от Солнца с разбросом в 20-30°.

Начинающееся сближение является крайне редким. Следующее схождение всех трёх планет в пределах 10 градусов от Солнца произойдёт только в сентябре 2038 года. Наблюдаемое же сейчас соединение на расстояние около 3 градусов, по мнению астрономов, может быть уникальным в текущем столетии.

Ранее учёные рассказали, когда небесные тела достигнут максимальной точки сближения.

Жители Карелии смогут подать заявление на заключение договора купли-продажи леса для заготовки дров
06 января, 21:02 Общество
Пятеро туристов спасены у острова Кижи благодаря оперативной реакции экстренных служб и местных жителей
06 января, 19:32 Происшествия
Ночное праздничное богослужение Рождества Христова пройдёт сегодня в Петрозаводске
06 января, 19:02 Общество
Правительство РФ планирует развивать удалённую занятость для пенсионеров и обучать предпенсионеров
06 января, 18:02 Общество
«Терпеть боль — не проявление силы»: как сохранить мужское здоровье в XXI веке

Карельские врачи рассказали о простых правилах профилактики заболеваний, которые наиболее часто беспокоят современных мужчин.

