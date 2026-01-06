В Рождественскую ночь люди смогут увидеть уникальный для столетия парад планет

В ночь с 6 на 7 января на небе начинается уникальное астрономическое событие — три ближайшие к Солнцу планеты (Венера, Марс и Меркурий) сходятся в его ближайших окрестностях.

Такое тесное соединение может стать самым близким в текущем столетии, рассказали в Лаборатории солнечной астрономии (XRAS). Как сообщается в Telegram-канале лаборатории, в декабре Венера и Марс уже приблизились к Солнцу. К концу месяца их угловое расстояние должно было сократиться до 2–3 градусов.

Ночь с 6 на 7 января 2026 года (православное Рождество): Солнце, Венера и Марс практически сольются в одну яркую точку, образуя на небе подобие «Вифлеемской звезды». К ним присоединится Меркурий.

22 января 2026 года все три планеты окажутся на минимальном среднем угловом расстоянии от Солнца, образовав вместе с ним почти ровную ромбовидную конфигурацию, что станет кульминацией события

После 22 января конфигурация начнёт быстро распадаться. Первым от Солнца удалится Меркурий (ещё в январе), за ним в феврале — Венера и Марс.

Парад планет — астрономическое явление, при котором некоторое количество планет Солнечной системы оказывается «на одной прямой» от Солнца с разбросом в 20-30°.

Начинающееся сближение является крайне редким. Следующее схождение всех трёх планет в пределах 10 градусов от Солнца произойдёт только в сентябре 2038 года. Наблюдаемое же сейчас соединение на расстояние около 3 градусов, по мнению астрономов, может быть уникальным в текущем столетии.

