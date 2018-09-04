В РПЦ обеспокоились участием Шнурова и Басты в шоу "Голос"

Первый замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с обществом и СМИ Александр Щипков обеспокоен тем, что на шоу "Голос" позвали Сергея Шнурова и рэпера Басту.

В эфире телеканала "Спас" Щипков обратил внимание на то, что среди наставников нового сезона шоу "Голос" - двое (Ани Лорак и Константин Меладзе) являются гражданами Украины. А Сергей Шнуров и Василий Вакуленко (больше известный как Баста) - очень популярные на Украине артисты.

"То есть все как-то связано с Украиной. Я задаю себе вопрос: Юрий Аксюта (главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала, - "Столица на Онего") какую задачу ставит, какой результат он видит в конце сезона?" - отметил представитель РПЦ.

"Возможно, Юрий Аксюта хочет способствовать развитию культурно-языкового пространства и поэтому он делает замес из этих наставников", - предположил он.

Щипков назвал "установку на развитие культурно-языкового пространства" правильной.

"Но как она будет решена - это другой вопрос, - сказал он. - И Вакуленко, и Шнуров люди талантливые, но у обоих очень сильно хромает качество языка. Не только в смысле лексики, что они матерятся, — вообще их тексты, их разговор на публике. Грузин Меладзе гораздо яснее владеет русским языком, чем Шнуров или Вакуленко", — сказал Щипков.